Sivas'ta Fotokapanlarla Görüntülenen Yaban Hayatı

Sivas'ta kurulan fotokapanlar, ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tavşan ve domuz gibi hayvanları görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yaban hayatının çeşitli türleri doğal ortamlarında fotokapanlarca görüntülendi.

Sivas'ta farklı bölgelere kurulan fotokapanlar, ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tavşan ve domuz gibi hayvanları görüntüledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı bölgelere fotokapan kurdu.

Bunun sonucunda, sürü halindeki dağ keçileri, boz ayı, vaşak, kurt, kaya sansarı, domuz, tavşan, sincap ve keklik gibi hayvanlar doğal ortamlarında fotokapanlarca görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Serengeti değil, ülkemizin eşsiz yaban hayatı" başlığıyla sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.