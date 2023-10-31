Sivas'ta Forex Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu

Sivas'ta bir kişi, 'Forex Yatırım' vaadiyle 210 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla lüks bir hayat süren zanlı, Mersin'de yakalandı. Operasyon sonucunda dolandırıcının 25 kişiyi 860 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Sivas'ta bir şahıs 'Forex Yatırım' vaadiyle 210 bin lira dolandırıldı. Dolandırdığı kişilerden aldığı paralarla lüks bir hayat süren zanlı Mersin'de kıskıvrak yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçu çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda kullanıcıların instagram ve facebook hesaplarına "link" yollamak suretiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden "Forex kazanç" adı altında dekont paylaşarak Sivas'ta bulunan bir şahıs 7.000 Euro (yaklaşık 210.000,00 TL) dolandırıldı. Dolandırıcılığın ardından başlatılan operasyonda dolandırıcılıktan elde edilen gelirle lüks bir yaşam sürdüğü belirlenen 1 şüpheli şahıs operasyon neticesinde Mersin'de kıskıvrak yakalandı.

Bu yöntem ile 25 şahsı 860 bin lira dolandırmış

Gözaltına alınan dolandırıcının "Forex Yatırım Kazancı" yöntemi ile 15 farklı ilde 25 şahsı yaklaşık 860 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS