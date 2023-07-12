Sivas'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Sivas'ta 6 yıl 7 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, silahlı tehdit suçundan dolayı yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermiler de ele geçirildi.