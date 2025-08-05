Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 UA 412 plakalı minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Zeliha, Abdullah ve Hatice Yılmaz ile İbrahim Erol hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin minibüsü uçurumdan çıkarma çalışması sürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durumları hakkında bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Şimşek, kazanın hemen akabinde trafik ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekiplerinin de olay yerine intikal ettiğini, yaralıların kara ve hava ambulanslarıyla çevre hastanelere nakledildiğini ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Vali Şimşek, Zara ilçesi Tödürge Gölü civarında meydana gelen kazada yaralanan 8 kişiyi de hastanede ziyaret etti.

Şimşek, her iki kazada yaralananlara şifa, ölenlere ise Allah'tan rahmet diledi.