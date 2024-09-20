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Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 14 Yaralı

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 14 Yaralı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

T.A'nın kullandığı 21 TJ 349 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçe girişi Üçyol Kavşağı'nda, istinat duvarını aşarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Koyulhisar 3-sayfa Güncel Ulaşım Tarım Yaşam sivas Kaza

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