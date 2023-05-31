Sivas'ta Filistin Meselesi ve Mavi Marmara konulu konferans düzenlendi

İHH Sivas İnsani Yardım Derneği tarafından Şems'i Sivasi Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Aksa İlim ve Davet Merkezi Başkanı Hamza Er konuşmacı olarak katıldı. Er, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya karşı verilen mücadeleyi anlattı.

Sivas'ta "Filistin Meselesi ve Mavi Marmara" konulu konferans gerçekleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sivas İnsani Yardım Derneğince Şems'i Sivasi Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) Başkanı Hamza Er, konuşmacı olarak katıldı.

Er, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya karşı çok anlamlı bir mücadele verildiğini söyledi.

Bu mücadelenin nesilden nesle anlatılması ve aktarılması gerektiğini belirten Er, "Biz Müslümanlar bazı kazanımlarımızı, bazı önemli ve tarih üstü başarılarımızı nesilden nesle aktarabilmeyi pek beceremiyoruz." dedi.

İnsani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırının üzerinden 13 yıl geçtiğini anımsatan Er, "Bana göre son yüzyılın en anlamlı, en önemli ve en mesaj veren organizasyonunu sergilemiş oldular." diye konuştu.

Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybedenlerin yokluğuna alışmadıklarını dile getiren Er, şunları kaydetti:

"Acıları hala taze, yaraları hala sıcak ama heyecanlarımız bir o kadar da diri. Böylesine anlamlı seferin bir parçası olduğumuz için Allah'a hamd ediyorum. Geleceğe, gelecek kuşaklara bir mesaj, bir işaret. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de dua ediyorum."

İHH Sivas İnsani Yardım Derneği Başkanı Efe Zileli de programa katılan Er'e teşekkür etti.