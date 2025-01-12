Sivas'ta Filistin İçin Protesto

Sivas'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Devlet Hastanesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atarak Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü.

Gurup adına açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi stajer doktoru Semih Yasir Çelenk, her zaman Gazze halkının yanında olduklarını söyledi.

Çelenk, Gazze halkının yanında olduklarını haykırmak için alanlarda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa ve Kudüs için bombardıman altındaki Gazze, yakılan hastaneler, gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar, süt kokulu bebekler ve vicdanların sesi olmak için buradayız. Bu katliamlara dur demek için uluslararası barış ve güvenliğin tesisi ile yükümlü BM Güvenlik Konseyini yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ey Siyonist İsrail, ey işbirlikçi ABD bu firavunluğunuza karşı elbet bir Musa çıkar saltanatınızı yıkar."