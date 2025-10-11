Sivas'ta Filistin İçin Destek Açıklaması

Sivas'ta İHH İnsani Yardım Derneğince Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Efe Zileli, İsrail'in yaptığı zalimliği kınadı.

Ülkelerin artık İsrail'e karşı daha ciddi yaptırım politikası uygulaması gerektiğini belirten Zileli, "Özgürlük filolarına karşı saldırılar sebebiyle İsrail'e devletler bazında bir yaptırımla ne yazık ki karşılaşmadık. Varılan ateşkes anlaşması ümit ediyoruz ki Gazze'de yaşanan katliamların tekrar yaşanmaması için bir milat olur. Bugüne kadar uluslararası anlaşmalara uymayan, hukuk tanımayan işgalci İsrail bu anlaşmaya ne denli uyacağını da garantör devletler başta olmak üzere tüm uluslararası yapılar ve devletler anbean takip etmelidir. Gazzeli kardeşlerimiz bütün imkansızlıklara rağmen topraklarını işgale teslim etmedi." ifadelerini kullandı.