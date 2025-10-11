Haberler

Sivas'ta Filistin İçin Destek Açıklaması

Sivas'ta Filistin İçin Destek Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Derneği, Sivas'ta düzenlenen etkinlikte Filistin'e destek vererek İsrail'in zulmünü kınadı ve uluslararası yaptırımlar çağrısında bulundu.

Sivas'ta İHH İnsani Yardım Derneğince Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Efe Zileli, İsrail'in yaptığı zalimliği kınadı.

Ülkelerin artık İsrail'e karşı daha ciddi yaptırım politikası uygulaması gerektiğini belirten Zileli, "Özgürlük filolarına karşı saldırılar sebebiyle İsrail'e devletler bazında bir yaptırımla ne yazık ki karşılaşmadık. Varılan ateşkes anlaşması ümit ediyoruz ki Gazze'de yaşanan katliamların tekrar yaşanmaması için bir milat olur. Bugüne kadar uluslararası anlaşmalara uymayan, hukuk tanımayan işgalci İsrail bu anlaşmaya ne denli uyacağını da garantör devletler başta olmak üzere tüm uluslararası yapılar ve devletler anbean takip etmelidir. Gazzeli kardeşlerimiz bütün imkansızlıklara rağmen topraklarını işgale teslim etmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.