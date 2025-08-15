Sivas'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas'ta, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, saldırılarda ölenlere dikkat çekmek için beyaz giyindi ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

SİVAS'ta, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsral'in saldırıları altında bulunan Filistin halkına destek olmak ve 50 binden fazla insanın ölümüne dikkat çekmek amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Tarihi tren garı önünde başlayan yürüyüşe AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında saldırılarda ölenlere dikkat çekmek amacıyla katılımcılar beyaz giyindi. Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüyen katılımcılar, yürüyüş sırasında İsrail aleyhinde sloganlar attı. Yürüyüş sonrasında Kuran-ı Kerim okunarak saldırılarda ölenler için dua edildi.

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
