Sivas'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

SİVAS'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarınınım birinci yıl dönümü dolayısıyla Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistin Destek Platformu tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yapıldı. Tren garı önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar "Direnişe Selam Siyonizme Lanet" pankartıyla birlikte İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte İsrail'in saldırılarına sloganlarla tepki gösterilirken, Filistin'e destek amaçlı dövizler taşındı. Yürüyüşün ardından platform adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Sivas Şube Başkanı Emre Altun, "Tüm dünyada insani ve islami değerleri kuşanmış vicdan sahibi haklar siyonist işgal politikalarını, katliamlarını protesto etmek ve Filistin direnişine destek olmak için meydanlarda. Bu dava sadece Filistin ve Gazze halkının davası değildir. Azgın bebek katillerinin utanç verici vahşetine karşı vicdan sahibi insanların ortak davasıdır. Bu dava sadece son bir yılda işlenen katliamlara değil bir asırdır devam eden soykırıma karşı olanların ve terör devletlerinin zulümleri karşısında yürekleri sızlayan ümmetin ortak davasıdır. Bu dava bölge haklarının ortak davasıdır" dedi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,