Sivas'ta FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi M.Y., hakkında kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "FETÖ üyesi olduğu" gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşen M.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
