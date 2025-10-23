Sivas'ta FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi M.Y., hakkında kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "FETÖ üyesi olduğu" gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşen M.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel