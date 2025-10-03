Sivas'ta FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.H. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
