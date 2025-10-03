Haberler

Sivas'ta FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.H. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
