Fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir fabrika çatısının çökmesi sonucu yaralanan 3 işçi tedavi altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada güneş enerji sisteminin tamiratını yapmak için çatıya çıkan Sedat Kılınç (48), İbrahim Kaynak (20) ve Ömer Akçaban (32), tavanın çökmesi sonucu iş yerindeki klimaların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.