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Sivas'ta Fabrikada Oksijen Tüpü Patladı: İki İşçi Yaralandı

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Sivas'taki bir mobilya fabrikasında kaynak yapılırken oksijen tüpünün patlaması sonucu iki işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Sivas'ta fabrikada kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu iki işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında kaynak yapıldığı esnada oksijen tüpü patladı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan işçiler Y.A. (28) ve S.S. (30), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ikinci derece yanık oluşan işçilerden Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Sivas İş Kazası Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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