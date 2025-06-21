Sivas'ta evlenecek çiftler 58 işletme ve 6 kuyumcudan indirimli ürün alabilecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik hazırlığında olan çiftlere bir destek de Sivas esnafından geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik hazırlığında olan çiftlere bir destek de Sivas esnafından geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından aile kurumunun sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle desteklenmesi amacıyla Sivas'ta çeşitli proje ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Valilik himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde evlilik hazırlığında olan çiftleri ve ailelerini desteklemek amacıyla kentte faaliyet gösteren esnaflarla "Aile Yılı İndirimi" işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, yıl boyunca Sivas'ta evlilik hazırlığı yapan çiftler, kuyumdan beyaz eşyaya, mobilyadan düğün salonlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan esnaflar tarafından belirlenen oranlarda indirimlerden yararlanabilecek.

Uygulamayla hem genç çiftlere ekonomik destek sunulması hem de yerel esnafın ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Sarraf ve Kuyumcular Derneğinin destek verdiği projeyle mobilya, beyaz eşya, giyim, organizasyon, kuaför ve çeyiz sektörleri başta olmak üzere toplam 58 işletme ve 6 kuyumcu, gençlerin yanında yer alarak bu önemli projeye katkı sunacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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