Sivas'ta eşini öldüren koca 22 yıl hapse çarptırıldı Güncel Haberler Sivas'ın Hafik ilçesinde, karısını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi. Sivas'ın Hafik ilçesinde, karısını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi. Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık D.D. (46), öldürülen S.D'nin (43) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık D.D. savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatını ve tahliyesini istedi. Çiftin tanık olarak dinlenilen kızları N.Ç. ise babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı, eşi S.D'ye karşı eyleminden dolayı önce "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet daha sonra sanığa verilen cezayı, "haksız tahrik" hükümlerini göz önünde bulundurarak 22 yıla indirdi. Hafik ilçesi Gökdin köyünde oturan S.D, 24 Kasım 2021'de evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. Olaya ilişkin kadının eşi D.D. tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Hafik Sivas Güncel Haberler

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