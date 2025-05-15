Sivas'ta Engellilere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Sivas'ta Engellilere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
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Sivas'ta 9 zihinsel ve bedensel engelli, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı. Törende verilen terhis belgeleriyle engelliler, unutulmaz bir anı biriktirdi.

Sivas'ta 9 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutuldu.

Komandolarla birlikte törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Temsili askerlik yapan engellilere terhis belgeleri, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu tarafından verildi.

Engellilerden Tarık Aziz Karadağ'ın babası Emin Karadağ, kendilerine bu imkanı sağlayan ve çocuklarının mutlu bir gün geçirmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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