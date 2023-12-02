Sivas'ta Engelliler Filistin İçin Yürüdü

Sivas'ta engelli derneklerinden oluşan grup, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Filistin için yürüyüş düzenledi. Engelliler ve aileleri, Filistin bayrağının renklerinden oluşan uçan balonları taşıdı.

Sivas'ta engelliler ve aileleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yaptıkları yürüyüşle protesto etti.

İnönü Bulvarı Kale Camii önünden başlayan yürüyüşe kentteki bedensel, zihinsel ve işitsel engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte engelliler ve aileleri, Filistin bayrağının renklerinden uçan balon taşıdı.

Engelliler adına açıklama yapan Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı görme engelli Selman Devecioğlu, "Dünya kördür ve sağırdır. Filistin'de yaşanan zulmü görmüyor. Biz de engelliler olarak dünyanın kör ve sağır oluşuna karşı ses vermeye geldik. Bizlerin kocaman yürekleri ve vicdanları var. Kimseye zulüm yapmıyoruz, bizler zalim değiliz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından uçan balonlar Filistin'in özgürlüğü için gökyüzüne bırakıldı.