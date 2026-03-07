Haberler

Ulaş'ta ramazanda engelli ve yaşlı vatandaşlara sıcak yemek desteği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kaymakamlık tarafından yürütülen 'Ramazan'da İftar Yemekleriniz Bizden' projesi kapsamında, engelli ve yaşlı vatandaşlara iftar öncesi sıcak yemek dağıtılıyor.

Kaymakamlık koordinesinde ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden engeli ve yaşlı vatandaşlar ile evinde yalnız yaşayan veya evinde yemek yapmakta güçlük çeken vatandaşlara her gün iftardan önce dört çeşit yemekleri görevliler tarafından teslim ediliyor.

Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı himayelerinde projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız sosyal devlet imkanlarını tek yaşayan, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sunarken, onların gönüllerine dokunmak. Vatandaşlarımızın rahat bir ramazan ayı geçirmelerini istiyoruz." dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Arslan ise projenin vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak yapıldığını ve 35 vatandaşın faydalandığını kaydetti.???????

