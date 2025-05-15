Sivas'ta Engelli Bireyler Temsili Askerlik Yaptı

SİVAS'ta temsili askerlik uygulaması kapsamında 9 engelli, 1 günlük temel eğitimin ardından yemin edip asker oldu.

Engelli derneklerinin girişimleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na gelen 9 engelli, askeri bot ve kamuflajlarını giydikten sonra eğitime alındı. Kışlada vatani görevini yapan askerler, burada komutanlarının gözetiminde engelli bireylere eşlik etti. Engelliler, asker selamı vermeyi, 'rahat' ve 'hazır ol' gibi komutları öğrendi. Eğitimlerin ardından kışlada engelliler için yemin töreni düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu, il protokolü ile diğer davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla engelli gençler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyup ant içti. Vali Yardımcısı Maskar, engellilere katılım belgesi verdi.

'KELİMELER YETMİYOR'

Engelli Tarık Karadağ'ın babası Emin Karadağ, "Böyle bir program düzenledikleri için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Duygusal anlar yaşadık. Allah razı olsun. Kelimeler yetmiyor" dedi.

Bedensel engelli Turan Türker'in annesi Nazmiye Türker ise "Çok mutlu olduk. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Gurur duyuyoruz. Duygusal ve heyecanlı anlar yaşadık." diye konuştu.