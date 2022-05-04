Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı

Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan- Sivas kara yolu Emre köyü mevkisinde yapılan denetimlere katılan Tataroğlu, sürücülere broşür dağıtarak, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, ayrıca denetim yapılan araçta bulunanlara şeker ikram etti.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Jandarma, Erzincan, Albay, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title