Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.
Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan- Sivas kara yolu Emre köyü mevkisinde yapılan denetimlere katılan Tataroğlu, sürücülere broşür dağıtarak, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ekipler, ayrıca denetim yapılan araçta bulunanlara şeker ikram etti.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel