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Sivas'ta Emekli Öğretmen Tartışma Sonucu Baba ve Oğlunu Vurdu

Sivas'ta Emekli Öğretmen Tartışma Sonucu Baba ve Oğlunu Vurdu
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Sivas'ta emekli öğretmen V.O., kedi besleme meselesi yüzünden tartıştığı komşuları Y.Y. ve babası N.Y.'yi tabancayla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, öğretmen gözaltına alındı.

Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı.

İddiaya göre, Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O. ile komşuları Y.Y. ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Y.Y. ve babası N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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