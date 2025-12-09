Haberler

Sivas'ta tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonu

Güncelleme:
Sivas'ta düzenlenen operasyonda, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir imalathanede büyük miktarda elektronik sigara likiti ve üretim malzemeleri ele geçirildi.

SİVAS'ta tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapılan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, büyük miktarda elektronik sigara likiti ile üretim malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Aramada; 1 ton 158 kilo elektronik sigara likiti yapımında kullanılan inceltici, seyreltici sıvı madde, 843 şişe elektronik sigara likiti, 67 bin 500 muhtelif markada etiket, 8 bin 100 elektronik sigara likiti doldurmada kullanılan boş cam şişesi ve kapağı, 290 elektronik enjektör, 8 kilo naylon ambalaj, 10 toz şeklinde elektronik sigara likiti tatlandırıcısı, 15 paket bandrolsüz sigara, 3 elektronik sigara, 38 elektronik sigara likiti cam ölçüm kabı, 450 gram ağırlığında şişe ağız tapası, 2 pres makinesi, 1 sıvı madde karıştırıcı cihaz ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan imalathane sahibi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

