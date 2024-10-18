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Sivas'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Sivas'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Sivas'ta R.U. idaresindeki otomobil, Emek Mahallesinde elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Kazada, sürücü ile bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

R.U. idaresindeki 06 CVY 359 plakalı otomobil, Emek Mahallesinde elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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