Haberler

Sivas'ta Ehliyetsiz Sürücü Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Ehliyetsiz Sürücü Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta ehliyetsiz sürücü Yusuf Şeker'in kontrolündeki minibüs, aydınlatma direği ve ağaca çarparak istinat duvarından uçtu. Yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, minibüsün aydınlatma direği ve ağaca çarpıp 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtuğu kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü Yusuf Şeker (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişi yakınında meydana geldi. Şehir merkezine giden ehliyetsiz sürücü Yusuf Şeker yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, aydınlatma direği ve ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada, sürücü Yusuf Şeker ile Y.F.K., M.K. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Yusuf Şeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.