Sivas'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

SİVAS'ta polisin rutin yol kontrolü sırasında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenlerin ücret karşılığında ülke içinde naklini sağladığı belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.