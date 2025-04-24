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Sivas'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı
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Sivas'ta yapılan rutin yol kontrolünde, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, göçmenleri taşıyan şüpheli tutuklandı.

SİVAS'ta polisin rutin yol kontrolü sırasında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenlerin ücret karşılığında ülke içinde naklini sağladığı belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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