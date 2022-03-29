Sivas'ta düzenlenen konserde Selahattin Pınar'a ait eserler seslendirildi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) " Afife Jale'ye Yazılan Şarkılarla Selahattin Pınar Konseri" düzenlendi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen, sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Serdar Çelik'in üstlendiği, solistliğini ise Nilay Karasu'nun yaptığı konserde Selahattin Pınar'a ait eserler seslendirildi.

Konsere, Vali Salih Ayhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.