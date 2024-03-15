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Sivas'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şüpheliler, sosyal medya üzerinden Forex kazanç adı altında dolandırıcılık yaparak 500 bin lira dolandırmışlardı.

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma başlattı.

Sosyal medya hesaplarına link yollamak suretiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden "Forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp 6 kişiyi 500 bin lira dolandıran ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle lüks yaşam sürdüğü belirlenen 7 şüpheli, Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 3'ü ise savcılıktan salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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