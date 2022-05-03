Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Güller (49) idaresindeki 58 ADK 603 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları karşısında TCDD üst geçit istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile Serkan Güller (27), Keziban Günal (49), Esra (26), Elif (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Güller müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yaşamını yitirdi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Hüseyin Güller, Cumhuriyet, Kayseri, Sivas, Güncel, Haberler

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