Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Sivas'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Güller (49) idaresindeki 58 ADK 603 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları karşısında TCDD üst geçit istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile Serkan Güller (27), Keziban Günal (49), Esra (26), Elif (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Güller müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel