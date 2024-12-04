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Sivas'ta 'Dürüstlük Manavı' Projesi Öğrencilere Dürüstlük Aşılıyor

Sivas'ta 'Dürüstlük Manavı' Projesi Öğrencilere Dürüstlük Aşılıyor
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Sivas'ta bir lisede, öğrencilerin dürüstlük bilincini geliştirmek için hayata geçirilen 'Dürüstlük Manavı' projesi, meyvelerin tezgahtarsız satıldığı mini bir manav alanı oluşturdu. Proje ile öğrencilerin sağlıklı beslenmesi teşvik edilirken, dürüstlük ve güven duyguları da pekiştirilmesi hedefleniyor.

Sivas'ta bir lisede, öğrencilere dürüstlük bilinci aşılamak amacıyla meyvelerin tezgahtarsız satıldığı "Dürüstlük Manavı" adlı proje hayata geçirildi.

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilen proje yaklaşık 2 ay önce başlatıldı.

Proje kapsamında okulun koridorunda masalar üzerine konulan meyve dolu kasalarla mini bir manav alanı oluşturuldu.

Meyvelerin ve para kutusunun herkesin ulaşabileceği şekilde açıkta olduğu tezgahtarsız manavdan teneffüs aralarında alışverişlerini yapan öğrenciler, masa üzerindeki kutuya paralarını bırakıp gerekirse para üstünü alarak alışverişlerini tamamlıyor.

Doğru davranışı öğretmek amacıyla hazırlanan projeyle aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı beslenmesine de imkan sunuluyor.

Okul müdürü Savaş Korkmaz, AA muhabirine, değerler eğitimi noktasında okulda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Değerler Eğitimi Kulübü'nün aldığı kararla okulda "Dürüstlük Manavı" oluşturduklarını belirten Korkmaz, "Manavda satıcı yok. Öğrencilerimize öncelikle dürüstlüğü ve öz güveni aşılamak istedik. Diğer taraftan önemsenmiyor ama meyve yeme alışkanlığı noktasında çok ciddi sıkıntılarımız vardı, bunları elde edebilmek için böyle bir çalışma içerisine girdik." dedi.

Korkmaz, projede başarılı olduklarını dile getirerek, "İlk önce sponsorluğunu öğretmenlerimiz yaptı, sonrasında elde ettiğimiz miktarlarla yeniden meyve almak suretiyle öğrencilerimize meyve yeme alışkanlığı kazandırdık. Diğer taraftan da öğrencilerimiz dürüstlüklerini ortaya koydular." diye konuştu.

"Kasamıza akşam baktığımızda fazla verdi"

Öğrencilerin Dürüstlük Manavı'ndan aldığı meyveleri birbirlerine ikram etmeye başladığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Değerler Eğitimi Kulübü olarak inşallah çalışmalarımız artarak devam edecek. Kulüp öğretmeni ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Projeyle öğrencilerimize dürüstlüğü ve öz güveni aşılarken, bunun yanında alçak gönüllüğü gördük. Kasamız akşam fazla verdi. Öğrencilerimizin yardım için kasaya para bıraktığını gördük. Bunu da ayrıca kazanılmış bir davranış olarak görüyoruz. Bu kazanımın öğrencilerimiz üzerinde oluşması bizleri hayli mutlu etti."

Öğrenciler dürüstlük kavramını somut olarak öğreniyor

Değerler Eğitimi Kulübü Danışmanı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rukiye Toprak da dürüstlük kavramını daha somut şekilde öğrencilere öğretmek için böyle bir proje planladıklarını belirtti.

Öğrencilere sorumluluk ve güven duygusunu aşılamayı hedeflediklerini anlatan Toprak, "Toplumda kendisine güven duyulduğunu hisseden bireyler bunun bilincinde olarak sorumluluklarını yerine getirecektir. Bunu somut bir şekilde öğrencilerimize aşılamak için satıcısız manav projesiyle böyle bir uygulama yaptık." ifadesini kullandı.

Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Kudret Taşpınar da projenin kendilerine dürüstlüğü ve güvenilirliği aşıladığını dile getirdi.

Tezgahtarı olmayan manavda arkadaşlarının vicdanlarıyla baş başa olduğuna dikkati çeken Taşpınar, manavdan sürekli alışveriş yaptığını söyledi.

Öğrencilerden Şevval Bacak ise dürüstlük kavramı ve bilincini geliştirmeleri amacıyla hazırlanan projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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