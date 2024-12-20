Sivas'ta Duruşma Sonrası Kavga: 5 Kişi Tutuklandı
Sivas'ta Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir 'kasten yaralama' davası sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı ve tutuklandı.
Sivas'ta duruşma sonrası adliye koridorunda kavga eden 5 kişi tutuklandı.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde dünür olan iki aile bireyinin yargılandığı "kasten yaralama" davasının duruşması sonrası taraflar arasında adliye koridorunda kavga çıktı.
Kavgada M.Ş, M.G, M.A, M.G, E.G. darp sonucu yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan ve tedavileri tamamlanan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, M.G, M.A, M.G, E.G, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.