Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar

Sivas'ta Dur İhtarına Uymayan Şüphelileri Takip Eden Polislere Araç Çarptı

Sivas'ta Dur İhtarına Uymayan Şüphelileri Takip Eden Polislere Araç Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 'dur' ihtarına uymayan bir aracı takibe alan motorize polislerin motosikletine hafif ticari araç çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SİVAS'ta 'dur' ihtarına uymayan şüphelileri takibe alan motorize polislerin kullandığı motosiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir aracı motosikletli yunus ekibi takibe aldı. Bu sırada cadde üzerinde polis memuru Fatih D. yönetimindeki 58 A 4892 plakalı motosiklete Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki 32 LK 278 plakalı hafif ticari araç çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü Fatih D. ile motosiklette bulunan polis memuru Talip D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 'Dur' ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler ise kayıplara karıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.