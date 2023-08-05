Sivas'ta düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Bir cip ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.