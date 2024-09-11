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Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası

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Sivas'ta polis ekipleri, otomobiliyle drift attığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesip, ehliyetine el koydu.

SİVAS'ta polis ekipleri, otomobiliyle drift attığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesip, ehliyetine el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü Eczacılık Fakültesi otoparkında drift yaparak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsünü tespit etti. Kamera kayıtlarından belirlenen sürücü H.Ş., gözaltına alındı. Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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