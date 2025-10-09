Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Sivas'ta drift yapan bir sürücüye polis ekipleri 46 bin 392 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken aracı da trafikten men edildi.
Sivas'ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesinde aracıyla drift yapan D.K'yi tespit etti.
Ekipler, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldıkları sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel