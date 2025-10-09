Haberler

Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta drift yapan bir sürücüye polis ekipleri 46 bin 392 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken aracı da trafikten men edildi.

Sivas'ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesinde aracıyla drift yapan D.K'yi tespit etti.

Ekipler, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldıkları sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.