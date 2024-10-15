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Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

Sivas'ta Drift Yapan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza
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Sivas'ta drift yaparken yakalanan sürücüye toplam 33 bin 739 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

SİVAS'ta Sanayi Sitesi'nde aracıyla drift yaptığı sırada polise yakalanan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uyguladı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesinde aracıyla drift yapan bir sürücüyü tespit etti. Ekipler cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldıkları sürücüye 32 bin 233 lira idari, ehliyetini yanında bulundurmamaktan dolayı ise 1506 lira olmak üzere toplamda 33 bin 739 lira para cezası uyguladı. Sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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