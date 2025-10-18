Haberler

Sivas'ta Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Sivas'ta drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye atan sürücü E.D., 46 bin 392 lira ceza aldı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Sivas'ta drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubeleri ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi civarında bir aracın drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı.

Polisler, belirtilen yerde drift atan sürücü E.D'ye 46 bin 392 lira para cezası uygulayarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el koydu, aracı da trafikten men etti.

Aracın drift yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
