Sivas'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Sivas'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ana arterlerde ve çevre yollarda trafikte aksama yaşandı.

Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı.

Kısa süreliğine etkili olan dolu, kentteki araçların üstünü kapladı.

Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve duraklara girerek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

Kentin bir çok noktasında sağanak nedeniyle maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.