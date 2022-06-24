Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını engellemeye yönelik çalışma yürüttü.
Bu çerçevede, yakalanan 5 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel