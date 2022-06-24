Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Sivas'ta nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede, yakalanan 5 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title