Sivas'ta Dolandırıcılık Girişimi Polis Tarafından Engellendi

Sivas'ta, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söylen kişilerin dolandırıcılık girişimini polislerce engellendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir vatandaşın telefonla dolandırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kendisini telefonla arayan dolandırıcılara, kuyumcuda bozdurduğu altınlarına karşılık aldığı 400 bin lirayı bankaya giderek dolandırıcıların belirttiği hesaba yatırmak üzere olan kişi polis ekiplerince durduruldu.

Polis ekipleri nezaretinde 400 bin lirayı kuyumcuya iade eden vatandaşa, altınları iade edildi.