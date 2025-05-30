Sivas'ta Doğa Temalı Panel ve Kurtlar İlgiyi Üzerine Çekti

Sivas'ta Doğa Temalı Panel ve Kurtlar İlgiyi Üzerine Çekti
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen 'Doğanın Renkleri ile Buluşuyoruz' paneline, kurt yetiştiricisi Murat Beysun beslediği üç kurtla katıldı. Panelde doğa ve coğrafyanın önemi vurgulandı.

Panelin eşi benzeri görülmemiş katılımcıları dikkat çekti

- Sivas'ta gerçekleştirilen doğa temalı panele, panelist Murat Beysun besleyip eğittiği 3 kurtla katıldı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'Doğanın Renkleri ile Buluşuyoruz' adlı panel düzenlendi. Panelist Murat Beysun besleyip eğittiği 3 kurtla katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı tarafından panel düzenlendi. 'Doğanın Renkleri ile Buluşuyoruz' adlı panele konuşmacı olarak davet edilen gezgin Serdar Kılıç, doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan ve kurt yetiştiricisi Murat Beysun katıldı. Beysun panele kendisi eğittiği 3 kurtla katıldı. Kurtlar katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Panelistler deneyimlerini aktararak tavsiyelerde bulundu.

"En ucuz terapist tabiattır"

Panelin ilk bölümünde konuşan gezgin Serdar Kılıç, "Coğrafya bilmeyen insan hayatta kalamaz. Yiyeceği, içeceği, barınacağı her şey coğrafya ile alakalı. Mimarın, inşaat mühendisinin, biyoloğun bile coğrafyayı bilmesi gerekiyor. Askerin coğrafya bilmeden savaş kazanması mümkün değil zaten. Terapi yöntemlerinin en güzeli en güçlü olanı doğada olanıdır. En ucuz terapist tabiattır. Yaratan en güzelini yaratıp oraya koymuş biz ondan uzak yaşıyoruz" dedi.

Panel sonrası doğa fotoğraflarından oluşan sergi katılımcılar tarafından açıldı. Sergiyi gezen öğrenciler, fotoğrafları inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Güncel
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