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Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

AA - Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

M.A. yönetimindeki traktör, Güdeli köyünde arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, burada yapılan ilk tedavisinin ardından durumunun ağır olması üzerine Sivas'a sevk edildi.

AA / Faruk Kara - Güncel

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