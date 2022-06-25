Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. M.A. yönetimindeki traktör, Güdeli köyünde arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, burada yapılan ilk tedavisinin ardından durumunun ağır olması üzerine Sivas'a sevk edildi. AA / Faruk Kara - Güncel Suşehri Sivas Güncel Haberler

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