Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
Sivas'ın Hafik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ruşen Çetin (52) idaresindeki 58 DH 213 plakalı traktör, Yarhisar köyü Harkiçi mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Çetin hayatını kaybetti, yanındaki Ebubekir Akın (45) ise yaralandı.
Hafik İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serhat Zafer - Güncel