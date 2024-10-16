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Sivas'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi'nde S.A. (36) yönetimindeki tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu bir apartmanın bahçe duvarı da yıkıldı.

Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

S.A. (36) yönetimindeki 58 AER 652 plakalı tır Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Numune Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle 3 katlı bir apartmanın bahçe duvarı yıkıldı.

Devrilen tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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