Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
H.A. (32) yönetimindeki 38 BU 923 plakalı otomobil Gemerek ilçesi Çepni Kavşağı'nda devrildi.
Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden jandarma ile sağlık ekiplerince çıkartılan H.A, Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel