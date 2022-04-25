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Son dakika haberi... Sivas'ta otomobil devrildi; 5'i çocuk 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Son dakika haberi... Sivas'ta otomobil devrildi; 5'i çocuk 9 yaralı

Son dakika haberine göre SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

YILDIZELİ, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralalarında ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin D. (60) yönetimindeki 60 ABT 387 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu üzerinde sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Döndü (52), Münire (27), Hüseyin (1), İsmet  (6) ve Afra Su Dündar (5) ile Gülpembe 31), Yurdagül Seher Kale (4) ve Zümra Miraç Kale (9) yaralandı. Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

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