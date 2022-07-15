Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sivas- Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde R.D. (41) idaresindeki 16 KIA 59 plakalı otomobil devrildi. Kazada, sürücü ile Ö.D. (18), S.D. (83), R.D. (17) ve G.G. (74) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.D, Ö.D. ve S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Serhat Zafer - Güncel Yıldızeli Ankara Sivas Güncel Haberler

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