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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

M.T. (66) yönetimindeki 42 JE 089 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. (65), Ç.Y. (59), B.K. (50) ve C.K. (56) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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