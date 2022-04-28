Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ahmet Duran D. (37) idaresindeki 55 RS 864 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Melda (36), çocukları Azra (5) ve Zeynep Büşra D. (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel