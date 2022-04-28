Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ahmet Duran D. (37) idaresindeki 55 RS 864 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Melda (36), çocukları Azra (5) ve Zeynep Büşra D. (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title